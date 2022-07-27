Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад
В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад
Молодой самарец украл телевизор у соседа своего брата
Молодой самарец украл телевизор у соседа своего брата
Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка
Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка
В ДТП в Сызрани один погиб, трое пострадали
В ДТП в Сызрани один погиб, трое пострадали
Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре
Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре
ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.
ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.
Минфин РФ предложил налоговые послабления для застройщиков
Минфин РФ предложил налоговые послабления для застройщиков
Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях
Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.66
0.88
EUR 59.41
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
В Тольятти состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД СО
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях

27 июля 2022 12:54
113
Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях

В рамках Молодёжного форума ПФО «iВолга» прошёл бизнес-лекторий от Сбербанка, на котором заместители председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев и Денис Белозерцев рассказали участникам о правилах и ошибках инвестирования, а также о наиболее эффективных бизнес-моделях, позволяющих успешно развивать своё дело.

Ярослав Костарев рассказал об инвестициях и возможных ошибках при неправильном выборе инвестиционного инструмента. Он отметил, что одной из наиболее распространенных ошибок сегодня является использование только одного инвестиционного механизма, что значительно снижает возможность получения хорошей прибыли. В инвестировании также важно использовать не только рисковые инвестиционные инструменты, но и более надежные, которые позволяют финансово защитить себя и своих близких, например, инвестиции в страховые продукты. 

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: 

«Я считаю, что у современной молодежи достаточно высокая финансовая грамотность, в том числе и потому что они интересуются инновациями, например, NFT или криптовалютой. Но для Сбера важно донести до молодёжи информацию, что есть не только рисковые инструменты, в которые они сами инвестируют и которыми активно интересуются. Существуют базовые инструменты, которые с одной стороны не позволяют совершать ошибки, а с другой – дают возможность получать в будущем хорошие бонусы».

В ходе своего выступления Денис Белозерцев отметил, что для успешного развития бизнеса важно выбрать наиболее подходящую модель управления. По его мнению, правильно выбранная бизнес-модель во многом является залогом успеха любого стартапа. При этом, с развитием бизнеса модель управления может меняться и совершенствоваться. 

Денис Белозерцев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: 

«Бизнес-модель – это вопрос, про который, на мой взгляд, на этапе начала бизнеса или запуска стартапа достаточно часто забывают, концентрируясь в основном на самом продукте. Моей главной задачей было заронить зерно интереса у аудитории к этой теме, для того, чтобы в дальнейшем они могли более качественно в неё погрузиться и избежать ошибок, с которыми сталкиваются большинство начинающих предпринимателей. Всегда необходимо помнить, что важен не только сам продукт, но и способ, которым его ценность будет донесена до потребителя».

Также на форуме «iВолга» эксперты Сбера рассказали участникам о своих ESG-проектах, в том числе по декарбонизации углеродного следа, а также провели тренинг по составлению миссии компании. 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
IT-ипотеку от Сбера в Поволжье чаще берут мужчины от 35 до 44 лет
26 июля 2022, 11:32
IT-ипотеку от Сбера в Поволжье чаще берут мужчины от 35 до 44 лет
Размер кредита может достигать 18 млн рублей для городов, численность населения которых превышает 1 млн человек. Финансы и Банки
394
Сбербанк предложил предпринимателям новый сервис выставления счетов
25 июля 2022, 12:42
Сбербанк предложил предпринимателям новый сервис выставления счетов
С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счёт на оплату и отправить его контрагенту в личный кабинет СберБизнес и на электронную почту.  Финансы и Банки
448
Аккредитив — это финансовый инструмент, который позволяет покупателю снизить финансовые риски и сократить нагрузку на оборотные средства.
22 июля 2022, 15:11
Расчёт через аккредитив Сбера доступен на платформе электронной коммерции СИБУРа
Аккредитив — это финансовый инструмент, который позволяет покупателю снизить финансовые риски и сократить нагрузку на оборотные средства. Финансы и Банки
871
В центре внимания
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
169
Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
27 июля 2022  09:20
Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
456
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
539
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
420
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
26 июля 2022  12:25
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
611
Весь список