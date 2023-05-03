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У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности

3 мая 2023 17:28
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У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности

В мае Сбер представил новые возможности для пользователей отраслевого решения «СберБизнес. Транспорт», встроенного в интернет-банк СберБизнес. Предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, могут в несколько кликов отслеживать статус заказов, загруженность автопарка и оформлять необходимую документацию.

Возможности решения «СберБизнес. Транспорт» для грузоперевозчиков постоянно расширяются. По просьбе клиентов теперь можно просматривать наименование грузов, не заходя в карточку заказа; вручную вводить произвольную дату оплаты счёта; использовать предиктивное предложение водителей и машин по введённым значениям; отображать мобильный телефон водителя в детальной форме заказа и многое другое.

В автоматическое формирование документов по заказам в «СберБизнес. Транспорт» добавлены путевой лист формы 4-П, счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ, заявка на перевозку, товарно-транспортная накладная и доверенность на водителя. Они доступны клиентам в наиболее распространённых форматах — PDF, DOCX и XLSX. Кроме того, есть возможность скачивания сразу нескольких документов одновременно. Об этой функции часто просили пользователи решения.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Решением ʺСберБизнес. Транспортʺ уже пользуется более 20 тысяч корпоративных клиентов. Грузоперевозки и логистика сегодня актуальны как никогда, а владельцам бизнеса нужны простые и понятные решения для контроля процесса на каждом этапе. Мы регулярно проводим глубокие исследования клиентского опыта, интервьюируем фокус-группы профессионалов из индустрии, работаем с обратной связью от пользователей и на основе анализа полученных данных расширяем перечень возможностей нашего отраслевого решения».

«СберБизнес. Транспорт» разработан на базе интернет-банка СберБизнес с учётом отраслевой экспертизы Сбера. В сервисе собраны все необходимые инструменты для рутинных процессов владельца бизнеса по грузоперевозкам. Решение позволяет предпринимателю проводить расчёты, контролировать ключевые показатели деятельности, управлять процессами компании и автопарком, составлять необходимую документацию — и всё это в режиме одного окна.

Всего банк предлагает шесть отраслевых решений, которые бесплатно доступны юридическим лицам по всей стране: для аренды коммерческой недвижимости, грузоперевозок, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и ЖКХ. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнесом.

Теги: СберБанк

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