Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии

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Банк России за утро 2 апреля опубликовал решение об отзыве трех лицензий на осуществление банковских операций. Без официальных разрешений остались две московские организации — Геобанк и небанковская кредитная организация РИБ, а также адыгейский Майкопбанк, пишет РБК.

«Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», — говорится в сообщении.

РНКО «РИБ», отметили в Центробанке, «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Она неоднократно нарушала законы о банковской деятельности и предписания по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отметили в ЦБ. По информации СПАРК, руководитель организации и единственное лицо, имеющее право подписи, — Павел Бучнев.

Майкопбанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения, отметили в ЦБ.