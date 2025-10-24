Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16,5% годовых

90

Центральный банк (ЦБ) РФ снизил ключевую ставку до уровня 16,5% годовых. Об этом 24 октября сообщили на официальном сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год», — указано в сообщении.

Банк России объяснил жесткость своей монетарной политики тем, что это необходимо для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году.

По оценке регулятора, годовая инфляция по состоянию на 20 октября составила 8,2%, а по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%. К 2026 году инфляция должна снизиться до 4–5%. Основными проинфляционными рисками названы рост внутреннего спроса, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и ухудшение условий внешней торговли. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия, уточняют в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря, пишут "Известия".