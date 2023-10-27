Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых

179

Совет директоров Центробанка РФ 27 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 13 до 15% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора, пишут "Известия".

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях», — говорится в сообщении.

Это четвертое подряд повышение уровня показателя.

Также отмечается, что, по обновленному прогнозу Центрабанка, по итогам года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0—7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 декабря 2023 года.

Фото: freepik.com