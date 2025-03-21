Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Центральный банк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе регулятора, пишут "Известия".

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — уточняется в публикации на сайте.

Также в ЦБ заявили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, то банк рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.