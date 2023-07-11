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Центробанк объяснил падение курса рубля

11 июля 2023 11:18
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Центробанк объяснил падение курса рубля

Резкое ослабление курса рубля в июне, которое в первых числах июля продолжилось до падения ниже уровня 102 рубля за евро и 93,5 рубля за доллар, объясняется совпадением естественных причин, в первую очередь — ухудшением торгового баланса. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, в июне рубль подешевел к основным валютам внешней торговли на 10,4 процента (в мае — на 1 процент). Такая динамика наблюдалась на фоне продолжения падения доходов от экспортных поставок и увеличения расходов на импорт.

Так, в июне экспортеры продали валюты на 7 миллиардов долларов, что на 22,9 процента меньше, чем в мае. Однако оборот рынка в июне был больше майского. Выросла доля внешнеторговых рублевых расчетов, то есть закупки товаров в странах ЕАЭС за рубли, что в теории могло поддержать рубль, но, возможно, спровоцировало обратную динамику.

Процесс возвращения рублей на родину носит нелинейный характер, то есть постепенное накопление рублей за рубежом могло спровоцировать их ускоренное возвращение для приобретения валюты, что в моменте повышало спрос, пишет Лента.

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