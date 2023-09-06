ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз

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Банк России сообщил, что временно ускорит зеркалирование валютных сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября регулятор продаст на валютном рынке юани на 150 млрд руб. Ежедневный объем таких операций вырастет почти в десять раз и составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.

ЦБ объясняет корректировку объема операций предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций России. Выплаты по ним будут осуществляться в рублях, в связи с чем, прогнозирует регулятор, часть держателей еврооблигаций может перевести полученные средства в иностранную валюту.

«В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период»,— говорится в пресс-релизе ЦБ.

Уточняется, что оставшийся объем подлежащий продаже иностранной валюты будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. ЦБ отмечает, что в ближайшие два года не будет крупных выплат по валютным еврооблигациям РФ, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом €1,75 млрд — 4 декабря 2025 года, пишет Коммерсантъ.