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ЦБ впервые потребовал от банков данные переводов с карт граждан в криптообменники

Центробанк начал изучать операции банков, связанные с криптообменниками в конце 2021 года, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Регулятор впервые запросил у банков данные о сотрудничестве с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц.

В запросе фигурировали следующие сервисы: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.

"Криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами", - Центробанк.

Объем рынка криптовалют в России оценивается примерно в $650 млн в месяц.

Фото: iphones.ru