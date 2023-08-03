ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

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Центральный Банк России утвердил логотип цифрового рубля. Об этом 3 августа говорится в сообщении на сайте регулятора.

Логотип одобрен советом директоров ЦБ.

«Он состоит из двух связанных между собой элементов — знака рубля и обрамляющей его окружности, которая с одной стороны повторяет форму традиционной монеты, а с другой перекликается с логотипом Банка России», — отметил регулятор.

Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.

Логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями, пишут "Известия".