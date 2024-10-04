ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%

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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде сентября 2024 года выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 18,71% годовых.

Как отмечает пресс-служба Банка России, ставка во второй декаде сентября была на уровне 17,99%, а в первой — 17,63%.

Ранее отмечалось, что рубль в октябре неожиданно начал слабеть. Доллар торгуется уже в районе 95 рублей, евро — 105, за юань дают 13,5 рублей. Несмотря на увеличение ЦБ РФ продаж валюты на внутреннем рынке в октябре сразу в 25 раз, что должно поддержать рубль, он может ослабнуть еще сильнее.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что нфляция в России замедляется после пиковых значений в июле. Также министр отмечал, что уровень потребительских цен пойдет отныне по нисходящей траектории и лишь в 2026 году достигнет таргета в 4%, пишет МК.