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ЦБ снял ограничение на продажу россиянам наличных долларов и евро

8 сентября 2023 09:30
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ЦБ снял ограничение на продажу россиянам наличных долларов и евро

Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро без ограничений, следует из пресс-релиза.

Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты. При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.

Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета, пишет РИА Новости. 

В прошлый раз Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 сентября 2023 года. В ЦБ это решение объяснили западными санкциями: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.

 

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