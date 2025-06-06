ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года

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Центробанк понизил ключевую ставку впервые за почти три года — до 20%, передает РИА Новости.

"Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых", — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026-м.