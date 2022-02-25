ЦБ: россияне в четверг сняли рекордный за два года объем наличности  

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Спрос россиян и юрлиц на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда - 111,3 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ, передает РИА Новости.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать.

Банки ранее в четверг сообщали РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту, а также на наличные средства.

Согласно данным ЦБ, спрос россиян и бизнеса за четверг на наличные деньги вырос в 58 раз - до 111,3 миллиарда рублей. Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, однако тогда спрос на наличные был гораздо выше - 174,9 миллиарда рублей.

При этом 23 февраля был выходной день, поэтому ЦБ учитывает 24 февраля операции и за предыдущий день.

Фото из открытых источников