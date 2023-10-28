ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%: какие будут последствия

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Центробанк (ЦБ) РФ 27 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15% годовых. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, как это повлияет на курс валюты, рынок ценных бумаг и сферу недвижимости в России.

«Сейчас многих инвесторов занимает вопрос о том, что ждет рынок и как решение ЦБ повлияет на ситуацию на нем. И, на мой взгляд, первое, о чем сейчас можно говорить, — это то, что облигации с фиксированным купоном просядут в цене», — сказал руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов.

По его словам, ставка по «длинным» облигациям федерального займа (ОФЗ) может вырасти с 12,5% годовых до 13% годовых. Эксперт подчеркнул, что для консервативных инвесторов, у которых длинный горизонт инвестирования, это отличный момент: можно зафиксировать хороший денежный поток, зарабатывая на росте тела длинных облигаций.

«Однако хорошие новости есть и для тех, в чьи планы и интересы не входит инвестирование в длинные бумаги. Сегодня подходящий момент для того, чтобы сформировать сбалансированный портфель из облигаций федерального займа и качественных эмитентов первого эшелона с доходностью 13—13,5% годовых. Этот уровень доходности для них будет актуален на ближайшие 2—2,5 года. Наконец, есть облигации с плавающим купоном. Такие облигации не проседают в цене, когда идет повышение ключевой ставки, и позволяют переждать сложные и неопределенные времена», — объяснил Рогов.

Говоря об акциях российских компаний, он уточнил, что изменений в связи с ростом ключевой ставки не произойдет.

«Впрочем, нельзя забывать о том, что рынок акций зависит не только и не столько от ключевой ставки ЦБ, сколько от других факторов, в том числе лежащих вне сферы макроэкономики. В их числе — эмоциональный фон, преобладающий у инвесторов, ситуация с дивидендами компаний, геополитические события», — добавил эксперт.

В свою очередь, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов высказал мнение, что после решения ЦБ средний дисконт при продаже вторичного жилья может вырасти до рекордных значений, превысив 6%. В то же время, он уточнил, что на рынке недвижимости еще после прошлых повышений ключевой ставки наблюдались признаки охлаждения спроса.

«Такой рост [ключевой ставки] приведет к заградительным ипотечным ставкам по стандартным ипотечным программам и более быстрому расходованию лимитов по льготным ипотечным программа из-за большой разницы между льготным ставками и ключевой ставкой. Такой рост приведет к тому, что часть собственников сейчас будут увеличивать дисконт при продаже своего жилья, когда заинтересованы в срочной продаже, другие сохранят цены на нынешних уровнях и предпочтут переждать период высоких ставок, сдав свои квартиры в аренду», — спрогнозировал Хусаинов.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал, что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

«Подъем ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рублей за доллар», — отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

По его мнению, повышение ставки отразится на экономике страны с определенным временным лагом, который может составить от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Из основных последствий — рынок вторичного жилья может пострадать, ставка по коммерческой ипотеке может продолжить расти.

«Возможно и замедление потребительского кредитования, в том числе и ипотечного», — добавил Шатов.

До конца года ставка может стать еще выше, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«Сдерживание инфляции — основной приоритет Банка России. Мы не исключаем еще одного повышения ставки в этом году в пределах 1 процентного пункта», — сказал эксперт.