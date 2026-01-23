ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового московского банка

Центральный Банк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Новый московский банк» («НМБ»). Об этом 23 января сообщили на сайте ЦБ РФ.

«Банк России принял такое решение в соответствии с законодательством, руководствуясь тем, что КБ «НМБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, банк фактически не осуществлял кредитование экономики, а специализировался на расчетно-кассовом обслуживании, проводя в крупных объемах подозрительные операции.

Информация о подозрительных операциях направлена в правоохранительные органы. В банк назначена временная администрация от ГК «АСВ», а полномочия его исполнительных органов приостановлены, пишут "Известия".