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ЦБ РФ может обсудить повышение ключевой ставки до 17 или 18%

4 июля 2024 11:01
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ЦБ РФ может обсудить повышение ключевой ставки до 17 или 18%

Ключевая ставка может быть повышена до 17 или 18 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, пишет Смотрим.

"Существенное повышение в нашем понимании это повышение более чем на один процентный пункт. На заседании в июне обсуждалась возможность и целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18 процентов. Скорее всего, эти альтернативы также будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить будет зависеть от поступающих данных", – признался он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, также Заботкин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России. "Пик годовой инфляции в РФ мы наблюдаем в июле. Но с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение годовой инфляции в РФ", – резюмировал он.

Накануне о ключевой ставке высказался и глава Сбера Герман Греф. Третьего июля он отметил, что "пока признаков снижения ставки он не видит". "Все мы хотим, чтобы борьба с высокой инфляцией прекратилась как можно скорее", – подытожил он.

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