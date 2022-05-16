ЦБ разрешил физлицам переводить до $50 тыс. за рубеж

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Банк России увеличил с $10 тыс. до $50 тыс. месячный лимит по сумме переводов физлиц за рубеж, передает ТАСС.

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.", - сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым договорам, смогут переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере зарплаты или платы за выполнение работ или услуг.

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