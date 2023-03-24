ЦБ продлил запрет на покупку "недружественных" акций для 5 млн инвесторов

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Банк России продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

"Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора… до 1 октября 2023 г., до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе", – сообщает ЦБ.

В список доступных для покупки квалифицированными инвесторами входят ценные бумаги недружественных эмитентов, ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

"Неквалифицированные инвесторы (неквалы) смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе", – поясняет ЦБ.

В сентябре 2022 г. ЦБ предписал брокерам не исполнять с 1 октября 2022 г. поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если после сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

C 1 ноября 2022 г. порог для таких сделок составлял 10% портфеля клиента, а с 1 декабря 2022 г. – 5%. С 1 января 2023 г. вступил в силу полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций.

Предписание ЦБ помогает уменьшить риски для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, которые учитывают такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами.

Подобная блокировка затронула более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев бумаг очень сложно, поскольку решение проблем находится за пределами российской юрисдикции, пояснил ЦБ, пишет Смотрим.