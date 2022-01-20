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ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

20 января 2022 15:47
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Майнинг криптовалют несет риски для российской экономики и финансовой стабильности, указал регулятор.

Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора, передает ТАСС.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.

В частности, регулятор предлагает внести несколько изменений в законодательство.

"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета", - такое предложение регулятора содержится в документе.

Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации.

"Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета", - предлагается в докладе. Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.

Риски для экономики

Нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности, следует из доклада Банка России.

"Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации; формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования", - говорится в докладе.

ЦБ отмечает также негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду. "Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике", - сообщает регулятор.

Увеличение объемов майнинга влечет за собой огромное потребление электроэнергии и может подвергать риску другие предприятия, а повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют способствует увеличению углеродного следа.

"Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития. Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению", - говорится в докладе, где также отмечается, что введение в России запрета на майнинг криптовалют, по мнению Банка России, является оптимальным решением.

Также регулятор отмечает, что Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей и выделяет три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угрозы для благосостояния граждан и финансовой стабильности, а также угроза расширения нелегальной деятельности.

Банк России считает, что периметр применения криптовалют будет сужаться по мере того, как страны будут ограничивать нелегальные финансовые операции.

 

Фото:   HANK50/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

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