ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%

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Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта, следует из пресс-релиза регулятора, передает РИА Новости.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 8,5% годовых", — говорится в сообщении.

Таким образом, показатель возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.

Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от ЦБ именно такого шага.

Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25, в октябре — на 0,75.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

Фото: "Известия"/Зураб Джавахадзе