ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых

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Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Совет директоров Банка России <...> принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых", — сказано в заявлении.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики.

"Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки", — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации, пишет РИА Новости.