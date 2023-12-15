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ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых

15 декабря 2023 14:45
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Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%.

Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора, сообщает РИА Новости.

"Совет директоров Банка России <...> принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых", — сказано в заявлении.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России с июля повышает ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. Сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15%.

Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что в эту пятницу регулятор повысит ставку на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования.

Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%. При этом рост ВВП превысит три процента, что выше октябрьского прогноза.

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