ЦБ отозвал лицензию у самарского банка “Спутник”

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Банк России отозвал лицензию у самарского коммерческого банка “Спутник” с 1 ноября 2021 года.

Решение регулятора основано на ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация занимала 295 место в рейтинге и, по данным Банка России, не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Проведённая ревизия касс подразделений банка "Спутник", выявила крупную недостачу наличных денежных средств. В результате чего, была установлена полная утрата банком капитала.

Банк Спутник являлся участником системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим со дня введения моратория, на удовлетворение требований кредиторов банка (10.09.2021), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении его обязательств в иностранной валюте. Временным администрированием "Спутника" займётся “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ), по приказу Банка России, сообщает ГТРК Самара.

“Выплату страхового возмещения вкладчикам Банка Спутник будет осуществлять «Агентство по страхованию вкладов», - сообщает пресс-служба ЦБ РФ.