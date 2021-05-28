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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

28 мая 2021 11:37
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России приказом 978 от 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Заубер банк» (г. Санкт-Петербург), являющегося участником системы страхования вкладов, сообщается в пятницу на сайте регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Банк также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ также отозвал лицензию у московского банка «ИРС», являющегося участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ, пишет ТАСС.

 

Теги: банк России лицензии Центробанк

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