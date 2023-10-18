ЦБ остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей из-за дизайна

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Банк России принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщается на сайте регулятора.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", - уточняется в сообщении.

ЦБ представил обновленный дизайн банкноты номиналом 1000 рублей двумя днями ранее. Цветовое оформление осталось прежним (банкнота выполнена в бирюзовой гамме), однако изменились размещенные на купюрах достопримечательности.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому ФО. Основным изображением лицевой стороны купюры стала Никольская башня Нижегородского Кремля.

Модернизированные банкноты де-факто ввели в обращение с 16 октября, пишет РГ.