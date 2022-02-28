ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций

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Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций, говорится в сообщении регулятора.

"В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери", — говорится в сообщении.

Также ЦБ предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, передает РИА Новости.

Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.