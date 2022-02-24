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ЦБ начнет интервенции на валютном рынке

24 февраля 2022 11:51
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ЦБ начнет интервенции на валютном рынке

Банк России в четверг, 24 февраля, принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Кроме того, регулятор расширит ломбардный список и проведет в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В ЦБ подчеркнули, что у регулятора есть четкие планы действия для любого сценария развития событий.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — говорится в сообщении регулятора.

По данным Мосбиржи, 24 февраля курс доллара США подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Российский рынок акций на старте основной сессии падает на 11,42%, индекс Московской биржи рухнул ниже 2750 пунктов.

После открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ, в связи с чем торговая площадка объявила о приостановке торгов. Так, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Торги возобновят с 10:00.

Вслед за Мосбиржей торги приостановила также Санкт-Петербургская биржа.

Биржевые индексы отреагировали так на объявление президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса. Путин подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны и принял решение созвать экстренное заседание Совета безопасности, сообщают "Известия".

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