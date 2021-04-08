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ЦБ хочет сделать переводы цифровых рублей между физлицами бесплатными

8 апреля 2021 13:50
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ЦБ хочет сделать переводы цифровых рублей между физлицами бесплатными

Переводы цифровых рублей между физлицами в России планируется сделать бесплатными, комиссия может взиматься за оплату товаров, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. ЦБ планировал представить прототип платформы для цифрового рубля к концу 2021 года, а в 2022-м начать тестировать валюту. Госпожа Скоробогатова подтвердила эти сроки, уточнив, что с реализацией проекта нужно «двигаться очень аккуратно».

На первом этапе регулятор планирует протестировать операции с цифровым рублем «по наиболее простым платежам и переводам», в частности переводам между физлицами и от физлица юрлицу. «Если мы понимаем, что эти операции хорошо работают, мы видим, что участники тестирования понимают и управляют своими операционными системами, и мы понимаем, каким образом ликвидность управляется, мы можем перейти к тестированию других операций, например переводов при оплате налогов, поступления каких-то бюджетных выплат и так далее»,— рассказала зампред ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Она уточнила, что правила работы с цифровым рублем планируется определить позже, но предварительно ЦБ рассчитывает, что переводы между физлицами должны быть бесплатными. «С точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в Системе быстрых платежей (СБП)»,— уточнила Ольга Скоробогатова. Комиссия в СБП за оплату товаров и услуг сейчас достигает 0,4–0,7%. Зампред ЦБ также добавила, что регулятор не планирует устанавливать лимиты на остатки в цифровом рубле, пишет Коммерсантъ.

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