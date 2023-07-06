ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году

90

Цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам к 2025–2027 гг. Об этом первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью Forbes.

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный», – сказала она.

Скоробогатова добавила, что в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По ее словам, разработка «некой дорожной карты» ожидается только в 2025 г., пишут Ведомости.

Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, отметила она.