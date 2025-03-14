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ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки

14 марта 2025 09:06
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ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки

Банк России намерен обсудить целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 21 марта. Об этом 13 марта сообщил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения [ключевой ставки]. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени не много прошло», — приводит его комментарий ТАСС.

Заботкин добавил, что насколько дискуссия получится активной по всем предлагаемым альтернативам, будет зависеть от того, какие участники соберутся за столом обсуждения, пишут "Известия".

 

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