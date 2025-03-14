ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки

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Банк России намерен обсудить целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 21 марта. Об этом 13 марта сообщил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения [ключевой ставки]. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени не много прошло», — приводит его комментарий ТАСС.

Заботкин добавил, что насколько дискуссия получится активной по всем предлагаемым альтернативам, будет зависеть от того, какие участники соберутся за столом обсуждения, пишут "Известия".