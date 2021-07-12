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Треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию

12 июля 2021 09:40
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треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию

Более трети россиян (36%) ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 9,2 тыс. человек по всей стране. Каждый второй респондент мечтал о творческой профессии с детства.

Почти половина (42%) россиян признались, что в детстве мечтали о творческой профессии. Каждый десятый хотел стать актёром, каждый 17-й — музыкантом, каждый 20-й — певцом, писателем, поэтом или художником.

Детские мечты не всегда сбываются. Большинство россиян (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией. 20% из них признались, что им не хватило таланта. Четверть — побоялись, что занятия творчеством не позволят им обеспечить себе приличный доход. 16% путь к мечте преградили родители, которые настояли на выборе более «земной» профессии.

Треть респондентов во взрослом возрасте пытались воплотить свои творческие амбиции и детские мечты на любительском уровне. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких. При этом у каждого четвёртого работающего россиянина не хватает времени на занятия искусством.

Для таких людей пенсия может стать вторым шансом для реализации своей тяги к творчеству. Более трети россиян (36%) с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы вернуться к любимым в детстве занятиям искусством. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.

Для того чтобы заниматься любимым творческим делом на пенсии, нужно иметь дополнительные источники дохода. Треть россиян (36%) собираются жить на собственные сбережения, 30% рассчитывают на подработки. На помощь взрослых детей надеются 7% россиян. 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.

Обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов (23%). Узнать её реальный, а не прогнозный размер можно в специальном цифровом сервисе СберНПФ. Так называемая «пенсионная витрина» доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.

«Пенсионная витрина» — простой и удобный способ узнать точный размер своих государственных выплат на текущую дату. Для этого достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать соответствующий раздел и дать согласие на получение данных с сайта Госуслуги. Через несколько минут сведения о пенсии появятся на экране. Так можно понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию творческих планов, и при необходимости подключить инструмент для самостоятельных накоплений, например, индивидуальный пенсионный план, - Александр Зарецкий, Генеральный директор НПФ Сбербанка 

Многие жители Самарской области мечтают на пенсии не только нянчиться с внуками, но и писать стихи, петь, снимать клипы, то есть заниматься делом, которое приносит удовольствие, и на которое не хватало времени во время работы. Жители региона уже начали формировать долгосрочные накопления, ориентируясь на данные “пенсионной витрины”, показывающей реальный размер их пенсий. По договорам индивидуального пенсионного плана в Самаре в первом полугодии 2021 года удалось привлечь 163 млн рублей, в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Теги: пенсия СберБанк творчество

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