Я нашел ошибку
Главные новости:
По Самарской области - гололед, местами сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ледяной дождь, на дорогах гололедица.
Из-за погодных условий ранее заявленная акция по сбору шишек сосны отменяется
Выпускать его будут в виде капсул и сиропа. Препарат предназначен для взрослых и детей, которые перенесли постковидный синдром.
Импортозамещение: в СамГМУ разрабатывают противотревожный препарат для перенесших постковидный синдром
По итогам конкурсного отбора были определены 30 финалистов – это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, общественные объединения региона.
Конкурс «Достояние губернии» стимулирует активность предпринимателей
В Самарской области уделяют большое внимание поддержке материнства и детства.
В Самарской области 21 женщина получила награду «Материнская доблесть»
В Кинель-Черкасском районе работают 11 новых автомобилей для оказания медицинской помощи.
Около 8700 выездов к пациентам на новом автотранспорте совершили специалисты Кинель-Черкасской больницы
Будет представлена презентация, рассказывающая о 30-летней истории областного украинского национально-культурного центра «Проминь» («Луч»).
В Самаре пройдет творческая встреча, посвященная юбилею национально-культурного центра «Проминь»
Дорожные службы проведут ремонт на улицах Елизарова и Алма-Атинской.
Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту
Сегодня на смену западным технологиям приходят отечественные, которые позволяют вновь вернуться к удобным и привычным платёжным функциями телефона.
Телефон вновь становится «кошельком»
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.66
-0.08
EUR 62.18
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Телефон вновь становится «кошельком»

23 ноября 2022 17:08
136
Сегодня на смену западным технологиям приходят отечественные, которые позволяют вновь вернуться к удобным и привычным платёжным функциями телефона.

В недалёком прошлом наши смартфоны помимо прочего выполняли еще и функции «кошелька». В них были зашиты сервисы, благодаря которым можно было расплачиваться как в офлайн, так и онлайн-магазинах. Однако после введения ограничений весной этого года многие популярные функции стали недоступны. Но уже сегодня на смену западным технологиям приходят отечественные, которые позволяют вновь вернуться к удобным и привычным платёжным функциями телефона.

Оплата по QR

Это самая доступная технология, которая реализована уже в нескольких сервисах. К слову, даже после введения ограничений, она не пропадала, а продолжала работать. Первой её ввел Сбербанк еще в 2019 года и активно использует и сегодня. В Сбере отмечают, что интерес к использованию графического кода для оплаты активно растет. По информации пресс-службы Поволжского банка Сбербанка по итогам 11 месяцев 2022 года в Поволжье было совершено более 753 тыс. транзакций с помощью сервиса «SberPay оплата по QR», что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, и в 5,3 раза больше по сравнению аналогичным периодом 2020 года.

Популярность технологии подчеркивают и эксперты. По мнению председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, интерес к данной технологии растет, в том числе, за счет предпринимателей, которые внедряют QR для оплаты. «Большую популярность оплата по QR сегодня набирает, во многом благодаря широкой сетке партнёров – сегодня расплатиться с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек», – отмечает Анащенко.

Оплачивать с помощью QR очень просто. Достаточно отсканировать графический код и подтвердить операцию. Довольно удобно, особенно для пользователей iPhone, на которых в России сейчас не работают другие технологии бесконтактной офлайн оплаты.

Оплата с помощью NFC

Эта та самая технология, которая позволяла просто приложить телефон к терминалу и со счета списывалась необходимая сумма. Но весной этого года из России ушли Apple Pay, Google Pay, Сбер временно приостановил операции с помощью SberPay. Но со временем появились российские технологии, которые позволили вновь вернуть возможность оплачивать покупки с телефона. Недавно о возвращении на смартфоны с операционной системой Android заявили в Сбере.

Однако сейчас с помощью NFC работают еще несколько сервисов оплаты. Параллельное развитие сразу нескольких систем бесконтактной оплаты позволяет развивать конкуренцию, а значит совершенствовать и развивать продукты.

Оплата с помощью биометрии

Данная технологи позволяет оплачивать покупки одним лишь взглядом. Для этого необходимо подписать согласие на обработку биометрических данных и разрешить их использовать для оплаты. После этого, камера на терминале оплаты распознает изображение вашего лица, сопоставит его с уникальным номером, привязанным к вашим биометрическим данным. Этот номер также привязан к счёту вашей карты. Если данные совпадают, оплата проходит.

Самое удобное, что для оплаты с собой не надо иметь ни банковских карт, ни телефона. Все происходит автоматически. Пока эта технология реализована только в Сбере, но в перспективе она обещает стать одной из самых востребованных.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Именно конференция AI Journey останется ключевой площадкой, которая будет поддерживать активное движение вперёд.
23 ноября 2022, 16:29
Сбер совместно с ведущими вузами страны создаёт сеть центров искусственного интеллекта в регионах
Именно конференция AI Journey останется ключевой площадкой, которая будет поддерживать активное движение вперёд. Финансы и Банки
159
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
22 ноября 2022, 13:03
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
Также недавно Сбер вернул возможность расплачиваться с помощью смартфонов на Android в одно касание. Финансы и Банки
346
Завтра стартует Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey
22 ноября 2022, 12:10
Завтра стартует Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey
Artificial Intelligence Journey — это площадка, на которой рождается будущее искусственного интеллекта, генерируются новые идеи и смыслы. Финансы и Банки
353
В центре внимания
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
134
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
442
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
242
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
194
В Самаре изменили маршрут автобуса
23 ноября 2022  11:58
В Самаре изменили маршрут автобуса
254
Весь список