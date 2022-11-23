Телефон вновь становится «кошельком»

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В недалёком прошлом наши смартфоны помимо прочего выполняли еще и функции «кошелька». В них были зашиты сервисы, благодаря которым можно было расплачиваться как в офлайн, так и онлайн-магазинах. Однако после введения ограничений весной этого года многие популярные функции стали недоступны. Но уже сегодня на смену западным технологиям приходят отечественные, которые позволяют вновь вернуться к удобным и привычным платёжным функциями телефона.

Оплата по QR

Это самая доступная технология, которая реализована уже в нескольких сервисах. К слову, даже после введения ограничений, она не пропадала, а продолжала работать. Первой её ввел Сбербанк еще в 2019 года и активно использует и сегодня. В Сбере отмечают, что интерес к использованию графического кода для оплаты активно растет. По информации пресс-службы Поволжского банка Сбербанка по итогам 11 месяцев 2022 года в Поволжье было совершено более 753 тыс. транзакций с помощью сервиса «SberPay оплата по QR», что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, и в 5,3 раза больше по сравнению аналогичным периодом 2020 года.

Популярность технологии подчеркивают и эксперты. По мнению председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, интерес к данной технологии растет, в том числе, за счет предпринимателей, которые внедряют QR для оплаты. «Большую популярность оплата по QR сегодня набирает, во многом благодаря широкой сетке партнёров – сегодня расплатиться с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек», – отмечает Анащенко.

Оплачивать с помощью QR очень просто. Достаточно отсканировать графический код и подтвердить операцию. Довольно удобно, особенно для пользователей iPhone, на которых в России сейчас не работают другие технологии бесконтактной офлайн оплаты.

Оплата с помощью NFC

Эта та самая технология, которая позволяла просто приложить телефон к терминалу и со счета списывалась необходимая сумма. Но весной этого года из России ушли Apple Pay, Google Pay, Сбер временно приостановил операции с помощью SberPay. Но со временем появились российские технологии, которые позволили вновь вернуть возможность оплачивать покупки с телефона. Недавно о возвращении на смартфоны с операционной системой Android заявили в Сбере.

Однако сейчас с помощью NFC работают еще несколько сервисов оплаты. Параллельное развитие сразу нескольких систем бесконтактной оплаты позволяет развивать конкуренцию, а значит совершенствовать и развивать продукты.

Оплата с помощью биометрии

Данная технологи позволяет оплачивать покупки одним лишь взглядом. Для этого необходимо подписать согласие на обработку биометрических данных и разрешить их использовать для оплаты. После этого, камера на терминале оплаты распознает изображение вашего лица, сопоставит его с уникальным номером, привязанным к вашим биометрическим данным. Этот номер также привязан к счёту вашей карты. Если данные совпадают, оплата проходит.

Самое удобное, что для оплаты с собой не надо иметь ни банковских карт, ни телефона. Все происходит автоматически. Пока эта технология реализована только в Сбере, но в перспективе она обещает стать одной из самых востребованных.