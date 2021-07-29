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Технологическая трансформация – один из драйверов прибыльности Сбера

29 июля 2021 17:57
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Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка, включая технологический бизнес, выросла в три раза за первое полугодие 2021 года.

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка, включая технологический бизнес, выросла в три раза за первое полугодие 2021 года и составила 74,7 миллиардов рублей, следует из отчетности за первое полугодие 2021 года. Существенную прибыль показала облачная платформа Сбера – SberCloud, которая за первое полугодие показала 5-кратный рост выручки до 3,7 млрд руб.

Банк все активнее масштабирует свои собственные технологические решения. Так, число внешних разработчиков на своих решениях, включая технологическую платформу Platfom V, маркетплейс смартапов SmartMarket, SberCloud выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

Запущены новые продукты, такие как платформа видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент с помощью цифровых персонажей.

Виртуальным ассистентом Салют пользуются 6 млн человек, он уже работает в самых разных умных устройствах – SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ, есть даже Салют для отелей. Для Салюта уже разработано более 500 сторонних приложений.

«Финансовые итоги Сбербанка за первое полугодие 2021 года, которые сегодня опубликовал крупнейший банк страны, интересны не только с точки зрения цифр. Благодаря вложенным инвестициям, Сберу реально удалось вывести на рынок множество самых передовых технологических решений, направленных в первую очередь на удовлетворение потребностей клиентов всей экосистемы банка», -  отметил Алексей Басов, заместитель Председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.

Теги: сбер технологическая трансформация

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