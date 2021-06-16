Сумма средств на счетах эскроу в Сбере превысила 1 трлн рублей

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Количество открытых в Сбере счетов эскроу по сделкам с недвижимостью в рамках нового механизма долевого строительства превысило 300 тысяч. Общая сумма денежных средств на таких счета превысила 1 трлн рублей. За первые 5 месяцев 2021 года было открыто более 122 тыс. счетов на общую сумму свыше 550 млрд рублей.

Сбер первым в России начал работать в рамках нового механизма долевого строительства жилой недвижимости — первый счет эскроу был открыт в 2018 году. Сейчас сумма средств на счетах эскроу в Сбере достигла суммы в 1 трлн рублей. При этом свыше 205 млрд рублей мы перечислили застройщикам. Это означает, что более 75 тысяч клиентов получили свои квартиры.

Мы продолжаем совершенствовать дистанционные сервисы для сделок с недвижимостью, постоянно расширяя количество доступных онлайн-операций. И, главное, мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на новый формат получения услуг. Сегодня уже 95% договоров счетов эскроу подписывается в электронном виде, ведь это быстро, удобно и безопасно.

Евгений Кравченко

Директор Управления торгового финансирования Сбербанка

Сегодня Сбер, крупнейший эскроу-агент в стране, располагает сервисами, которые позволяют взаимодействовать с банком и открывать счета эскроу онлайн.

Клиенты могут дистанционно: