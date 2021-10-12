Strelka Hall и Общественный центр Сбера проводят совместный уикенд, посвященный теме Soft Skills

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В Общественном центре Сбера и молодежном лофте Strelka Hall 16 и 17 октября пройдет образовательный уикенд по теме Soft Skills в профессиональной среде. Бизнес-тренеры и эксперты в области психологии бесплатно проведут паблик-токи и тренинги.

О чем расскажут:

- Про отношения в новом коллективе, и как себя позиционировать;

- Про формирование карьеры и ресурсных отношений;

- Про опасность эмоционального выгорания, и как его избежать;

- Про латеральное мышление, или как перестать мыслить шаблонами;

- Про коучинг как способ найти в себе силы.

Спикерами выступят эксперты Сбербанка, клинические психологи Николай Лыдин и Леонид Кроп, эксперт по ораторскому искусству Александр Улантиков, а также Андрей Пугачев – ректор Медицинской Академии и автор технологии эффективного взаимодействия «Коммуникация 4х4».

Интенсивы будут полезны для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, а также для тех, кто уже начал, но хочет немного "прокачать" компетенции.

Мероприятия проходят сразу в двух общественных пространствах: в Strelka Hall по адресу ул. Вилоновская, 30 и в Общественном центре Сбера на ул. Вилоновской, 13. Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется регистрация.

Подробную информацию по расписанию тренингов можно найти на сайте Общественного центра Сбера. Онлайн-трансляции будут доступны в инстаграм-аккаунте @sbercentre.