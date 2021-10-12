Strelka Hall и Общественный центр Сбера проводят совместный уикенд, посвященный теме Soft Skills

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров подчеркнул, что и Сергей Федотов и Андрей Гадалин уже освобождены от исполнения своих профессиональных обязанностей.
Дмитрий Азаров заявил об отставке главы Жигулёвска и директора «СамРЭК» из-за срыва отопительного сезона
"Данная статья содержала недостоверную информацию".
Британская газета Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от коронавируса"
Глава региона пояснил, что в муниципальных образованиях сегодня разная эпидемиологическая ситуация. Есть населенные пункты, где практически нет заболевших.
Дмитрий Азаров рассказал, почему не во всех муниципалитетах перешли на дистанционное обучение
В случае чрезвычайной ситуации самарцев будут оповещать звонницы всех православных церквей
Людей возраста 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал им сделать такой выбор «не в пользу жизни».
Дмитрий Азаров призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации
До вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области.
Врио главы Ярославской области назначен Михаил Евраев
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
Указ вступает в силу со дня его подписания
Путин назначил Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.88
0.24
EUR 83.09
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
В Самаре прошел юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Strelka Hall и Общественный центр Сбера проводят совместный уикенд, посвященный теме Soft Skills

12 октября 2021 15:29
259
Бизнес-тренеры и эксперты в области психологии бесплатно проведут паблик-токи и тренинги.

В Общественном центре Сбера и молодежном лофте Strelka Hall 16 и 17 октября пройдет образовательный уикенд по теме Soft Skills в профессиональной среде. Бизнес-тренеры и эксперты в области психологии бесплатно проведут паблик-токи и тренинги.

О чем расскажут:

- Про отношения в новом коллективе, и как себя позиционировать;

- Про формирование карьеры и ресурсных отношений;

- Про опасность эмоционального выгорания, и как его избежать;

- Про латеральное мышление, или как перестать мыслить шаблонами;

- Про коучинг как способ найти в себе силы.

Спикерами выступят эксперты Сбербанка, клинические психологи Николай Лыдин и Леонид Кроп, эксперт по ораторскому искусству Александр Улантиков, а также Андрей Пугачев – ректор Медицинской Академии и автор технологии эффективного взаимодействия «Коммуникация 4х4». 

Интенсивы будут полезны для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, а также для тех, кто уже начал, но хочет немного "прокачать" компетенции. 

Мероприятия проходят сразу в двух общественных пространствах: в Strelka Hall по адресу ул. Вилоновская, 30 и в Общественном центре Сбера на ул. Вилоновской, 13. Участие в мероприятиях бесплатное, но требуется регистрация.

Подробную информацию по расписанию тренингов можно найти на сайте Общественного центра Сбера. Онлайн-трансляции будут доступны в инстаграм-аккаунте @sbercentre.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
12 октября 2021  20:12
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
149
в Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
12 октября 2021  13:59
В Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
319
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
12 октября 2021  13:40
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
286
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
12 октября 2021  13:27
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
364
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
12 октября 2021  12:53
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
536
Весь список