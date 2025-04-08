Стоимость золотых резервов России в феврале достигла рекорда

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Стоимость российских золотых резервов на 1 марта 2025 года достигла рекордных 217,4 млрд долларов, следует из данных на официальном сайте Банка России.

Так, в начале января стоимость золотых резервов составляла 195 млрд долларов, а к 1 февраля показатель вырос до 206 млрд долларов. Еще спустя месяц стоимость достигла 217,4 млрд долларов.

При этом международные резервы России к 1 марта 2025 года выросли до 632,355 млрд долларов с 620,764 млрд долларов на 1 февраля. Валютные резервы России за аналогичный период увеличились с 414,239 млрд долларов до 414,971 млрд долларов, пишет Финансы Mail