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Курсы доллара и евро снижаются на Московской бирже в понедельник, 15 марта. Стоимость доллара опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря, передают "Известия".

Евро же торгуется в районе 87 рублей.

В частности, курс доллара составил 73,02 рубля по состоянию на 14:00 мск, это на 31 копейку ниже стоимости, зафиксированной на закрытии предыдущих торгов. Чуть позже доллар разово опустился до 72,9975 рубля.

Стоимость евро составила 87,12 рубля, он подешевел почти на 60 копеек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков