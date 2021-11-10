Станцевать со звездой прямо у себя дома — теперь реально с AR-проектом #СберТанцы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дорога связывает многочисленные населенные пункты и ведет в районный центр.
В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 километров туристического маршрута
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком.
С января по сентябрь туристский поток на территории Самарской области составил более полутора миллионов человек
"В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации".
Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента.
Самарская область присоединится к выбору лучшего фильма Международного студенческого фестиваля ВГИК
Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 
Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»
Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе.
Самару начали украшать к новогодним праздникам 
В том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.
В Самаре на железнодорожном вокзале провели комплексную дезинфекцию
Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 №627.
Заместителю начальника ГУ МВД СО Юрию Сафронову присвоено звание генерал-майора внутренней службы
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.69
-0.6
EUR 81.79
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Станцевать со звездой прямо у себя дома — теперь реально с AR-проектом #СберТанцы

10 ноября 2021 15:57
171
Теперь любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова.

К 180-летию СберБанка стартовал интерактивный проект #СберТанцы. Теперь любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова.

«Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!» — слоган #СберТанцев. Присоединиться к проекту просто: надо зайти на его страницу в своём мобильном, разрешить AR-просмотр, выбрать знаменитость — и можно танцевать. 

Каждый может посорёевноваться в челлендже #СберТанцы и выиграть смартфоны iPhone 13, ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплеи SberPortal, а также специальный приз: звёзды опубликуют в своих аккаунтах дуэты с победителями.

Для участия в розыгрыше призов достаточно выложить видео танца в социальные сети, добавить к публикации хештег #СберТанцы и отметить официальный аккаунт Сбера. 

Это первый в России проект, съёмки которого проходили в Volumetric студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Новый формат объёмного видео можно просмотреть через браузер мобильного телефона в дополненной реальности. #СберТанцы реализованы при участии компании СберМаркетинг.  

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Из-за пандемии повсеместно отменяются концерты и другие мероприятия. Поэтому мы решили, что способны создать праздничное настроение нашим клиентам там, где они находятся прямо сейчас. Дома, на работе, на прогулке. Наше AR-шоу позволяет петь и танцевать вместе со звездой, оно за несколько дней уже стало хитом в социальных сетях: за первые два дня челленджа в TikTok было создано более уже 20 000 видео, которые набрали более 500 млн просмотров. СберБанк в эти дни отмечает своё 180-летие. Много лет мы вдохновляемся мечтами наших клиентов и претворяем их в жизнь с помощью своих продуктов и самых современных технологий. О дуэте, видео или селфи со звёздами мечтают многие — и с помощью новейших технологий нам легко сделать эту мечту реальностью. В уникальном на сегодняшний день формате». 

#СберТанцы продлятся до 20 ноября. Победителей челленджа выберет жюри, итоги будут подведены до конца декабря 2021 года.

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам. 
10 ноября 2021, 16:57
Сбер предлагает скидку на ставки по кредитам бизнесу и другие специальные акции к 180-летию банка
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам.  Финансы и Банки
637
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу
10 ноября 2021, 11:13
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу
В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес. Финансы и Банки
348
Преподавателями курса стали топ-менеджеры Сбера и СберУниверситета.
09 ноября 2021, 14:43
Сбер разработал обучающий курс «ESG: Введение»
Преподавателями курса стали топ-менеджеры Сбера и СберУниверситета. Финансы и Банки
444
В центре внимания
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
309
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
605
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
559
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
527
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
685
Весь список