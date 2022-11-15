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Станислав Кузнецов: «Необходимо создать систему госуправления в сфере кибербезопасности»

15 ноября 2022 17:38
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Как отметил Станислав Кузнецов, 95% крупных российских компаний не смогли эффективно отразить кибератаки, произошедшие в этом году.

Действия всех структур, обеспечивающих информационную безопасность страны, должны быть скоординированы. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе дискуссии «Кибербезопасность — новые реалии» на SOC-Форуме.

Как отметил Станислав Кузнецов, 95% крупных российских компаний не смогли эффективно отразить кибератаки, произошедшие в этом году. Сегодня против России в целом и против Сбера, как одной из самых атакуемых компаний страны, развернута полномасштабная кибервойна. Растёт не только количество атак, но и их сложность. Цель всех атак, которые уже произошли и будут происходить, одна — вывести из строя критическую инфраструктуру и крупнейшие предприятия, остановить их деятельность и спровоцировать коллапс.

Станислав Кузнецов подчеркнул, что взаимодействие с регуляторами в сфере кибербезопасности за эти месяцы вышло на новый уровень, оперативно были приняты правильные решения. И сейчас отрасль информационной безопасности стоит на пороге структурных изменений. Необходимо срочно решать три основные проблемы: создать систему госуправления в отрасли, разработать и внедрить технологии, подготовить квалифицированные кадры.

В новых реалиях ключевое значение приобретает цифровой суверенитет государства — способность контролировать данные, аппаратное и программное обеспечение. Он складывается из информационного суверенитета, который в целом уже обеспечен, и технологического суверенитета, который обеспечен не полностью. В плюсе — средства защиты информации, криптографические протоколы, платёжная система, навигационная и поисковая системы, фото- и видеохостинги. В минусе пока — процессоры, микросхемы, ЦОДы, программная и мобильная платформа, сети связи.

Конкуренция среди отечественных разработчиков сейчас несравнима с той, что была, когда на российском рынке присутствовали зарубежные решения. А чем больше конкуренции — тем больше развития. При этом уже к 1 января 2025 года в России нельзя будет использовать иностранное ПО в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также любые средства защиты информации недружественных иностранных государств.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"У нас осталось всего два года, чтобы соответствовать высоким требованиям, которые зафиксированы в указах Президента России. Для нас это вызов и возможность сделать рывок. Мы видим, что пока многие крупные компании и высоконагруженные системы чувствуют себя неуверенно. У Сбера есть сильные продукты кибербезопасности. Но ещё больше предстоит сделать, и координация наших усилий очень важна. Сегодня самая срочная задача для совместной работы регуляторов и бизнеса — кадры. Это настолько критично, что проблему надо решать в ручном режиме, инвестировать в неё средства и время. Мы должны объединиться, чтобы принимать быстрые решения".

VIII ежегодный SOC-Форум (SOC — security operation centers), посвящённый противодействию кибератакам и построению центров мониторинга информационной безопасности, проходит 15–16 ноября. В нём участвуют представители профильных министерств и ведомств России, крупнейших компаний в сфере IT и информационной безопасности, а также ведущих организаций банковской, промышленной, топливно-энергетической и других отраслей.

Теги: СберБанк

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