Спрос на Кредитные СберКарты в Поволжье вырос в 7,4 раза

48

Кредитные СберКарты продолжают активно набираться популярность у клиентов Сбербанка в Поволжье. За три квартала 2022 года было выдано в 7,4 раза больше СберКарт, чем с начала выдач по сентябрь 2021 года. При этом значительно увеличилась и доля кредитных СберКарт в общем количестве кредиток Сбербанка – на начало октября она составляет 37% против 4% годом ранее.

Также вырос и общий портфель кредитных карты – с начала года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях рост составил 30%. При этом доля портфеля кредитных СберКарт в общем портфеле кредитных карт Сбербанка составляет почти 20%.

Напомним, что по версии Frank RG кредитная СберКарта признана самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Использование кредитных карт уже стало нормой для многих клиентов Сбербанка. В первую очередь это говорит о росте финансовой грамотности и ответственном отношении к своим деньгам. В преддверии «Зелёного дня» мы запустили специальную акцию для владельцев кредитных и дебетовых СберКарт, благодаря которой можно будет не только совершить долгожданные покупки, но и значительно сэкономить»

Напомним, что в рамках «Зелёного дня» от Сбера владельцы кредитных и дебетовых СберКарт с 10 по 12 ноября будут получать повышенный кешбэк бонусами за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. Кроме того, клиентов, подавших заявку на открытие новой Кредитной СберКарты с 10 по 12 ноября, ожидает ещё один бонус — специальная ставка на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года.

Фото: ru.freepik.com