Современные пенсионеры. Какие возможности и сервисы предлагают банки

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Пенсионер — это не всегда пожилой человек. Современные пенсионеры активно открывают свое дело, пользуются интернетом в повседневной жизни и имеют множество хобби, сообщает АиФ.

Можно ли быть пенсионером и молодым одновременно?

На пенсию можно выйти и в 32 года, если это женщина и работает в силовом ведомстве более 10 лет. Для сильного пола в таком случае необходим стаж 15 лет. В 48 лет на пенсию могут выйти врачи, работники театра со стажем от 15 лет. Если работать более 10 лет в профессии с тяжелыми и вредными условиями, то на пенсию можно выйти в 45-50 лет (в зависимости от пола). В 50 лет могут выйти на пенсию многодетные матери. В 50-60 лет — работники транспорта со стажем от 10 лет и работники Крайнего Севера со стажем работы от 15 лет.

Это далеко не пожилые люди. К тому же, даже в возрасте можно выглядеть стильно и молодо, если ухаживать за собой и поддерживать физическую форму.

Недавно аналитики Сбера провели исследование, согласно которому 19% пенсионеров, которые получают выплаты на карту банка, — это люди, вышедшие на пенсию досрочно, поэтому они могут быть совершенно разного возраста. Одновременно с этим 81% — это получатели пенсии по возрасту. Из них большинство — женщины, на них приходится 66% от получателей пенсии. И эта статистика характерна не только для России: по данным ВОЗ, средняя ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин, родившихся до 1960 года, — 68 лет, среди женщин — 73 года.

Пенсионеры хотят продолжать работать

Часто те, кто вышел на пенсию молодым, хотят продолжать работать. Основными причинами при этом являются желание заработать и нежелание сидеть дома без дела. Но чем старше человек, тем ему сложнее найти работу. Согласно проведенным опросам, около 43% пенсионеров сталкивались с отказом при приеме на работу, который был связан с возрастом и проблемами со здоровьем. В среднем поиск работы занимает от 7 до 9 месяцев. Чем моложе пенсионер, тем выше его зарплатные ожидания и тем менее охотно он согласится на любое предложение. Эта разница сходит на нет примерно к 60 годам. После этого возраста пенсионеры часто согласны на любую работу и не так требовательны к размеру зарплаты.

На портале АктивныйВозраст.рф Сбер запустил удобный сервис по поиску работу для соискателей старше 50 лет. Там есть специальный раздел конструктора резюме. Также есть советы экспертов по поиску работы.

Кроме того, в банке существует сервис по трудоустройству для бывших военнослужащих. Примерно 40% военных пенсионеров — люди младше 65 лет, которые могут и хотят работать.

Пенсионеры, желающие продолжить свою трудовую деятельность, могут работать не только по найму, но и стать самозанятыми. Кстати, пенсия самозанятых индексируется, чего не скажешь о наемных работниках.

Сбер предлагает самозанятым бесплатный сервис «Своё дело». В нем можно найти множество разнообразных полезных курсов и справок. Оформление чеков вручную и автоматически в Сбербанк Онлайн, курс по обучению бизнесу, рабочий календарь, сервис по составлению документов.

Самозанятость оказалась очень востребованной среди пенсионеров трудоспособного возраста. По результатам опроса, 41% таких клиентов хотят открыть на пенсии свой бизнес. Самыми популярными желаемыми видами деятельности стали: свой мини-отель, интернет-магазин, кафе, ресторан или бар, ремонтная мастерская, автосервис.

Конечно, основная причина, по которой они хотят открыть свой бизнес, — это получение достойного дохода. Так ответила половина опрошенных. Четверть призналась, что хотят занять себя, пока есть время и силы. Не самыми распространенными ответами стали: оставить детям семейный бизнес, применить знания и опыт в бизнесе, монетизировать хобби, на которое не хватало время из-за работы.

Пенсия — на карту, а не на сберкнижку

Все больше пенсионеров получают выплаты на банковскую карту. В Сбере таких клиентов среди получателей пенсии по возрасту — более 75%. Это достаточно удобно и безопасно.

С 1 мая 2023 года в связи с изменением законодательства будет отменена работа альтернативных доставочных компаний, которые работали в регионах и приносили пенсии на дом, это еще и актуально. Доставку пенсии Почтой России никто, конечно, не отменял, но старые финансовые привычки пора оставить в прошлом. И тому несколько причин, как рассказала Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

«Наличные можно потерять, наличные нужно где-то хранить, их не будешь всё время носить с собой, на них не начисляются проценты и с них не получить дополнительный доход. Деньги в банке — совсем другая история. Нужно расплатиться в магазине — используй карту и получай бонусы за покупки. Нужно перевести деньги родственнику или, наоборот, получить перевод, оплатить услуги ЖКХ, заказать справку — пара кликов в мобильном приложении, не надо никуда ходить, все средства под рукой и в безопасности. В приложении же можно открыть вклад под выгодный процент или счет. И 92% наших клиентов-пенсионеров уже оценили преимущества открытия вкладов и счетов в Сбере», — считает она.

Самыми популярными операциями по СберКарте среди клиентов банка, которые получают пенсию, относятся: снятие наличных (это 39% клиентов старшего возраста), денежные переводы (это 14%), траты в продуктовых магазинах (это 10%). Сбер совместно с региональными партнёрами, например «Московским долголетием», регулярно проводит обучение по финансовой грамотности и правилам использования банковских карт.

За последние годы выросло число пенсионеров, которые все чаще пользуются мобильным приложением банка — до 67%. Да и в общем пенсионеры стали активнее использовать интернет в повседневной жизни. Выросло и количество пользователей продуктами, которые предлагают партнеры Сбера, тем более, что в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть удобный сервис «Поступления», где собраны специальные предложения для пенсионеров. Самым популярным является маркетплейс СберМегаМаркет, где представлены миллионы товаров в 20 основных категориях.

Хобби пенсионеров

Примерно половина жителей страны хотят на пенсии переехать к морю или в места, где тепло. Но в реальности большинство переезжает ближе к выросшим детям помогать с внуками, или когда им самим требуется уход. Поэтому в числе самых востребованных регионов среди людей старше 50 лет: Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Пенсионеры активно пользуются общественным транспортом. Но по данным Росстата за 2018 год, примерно 14% пенсионеров в возрасте от 50 лет активно водят не только автомобиль, но и мотоцикл.

Многие пожилые люди заводят домашних питомцев. Но в противоположность устоявшемуся мнению, чем старше человек, тем менее охотно он соглашается на домашнего питомца.

Как показал опрос ВЦИОМ, люди старше 60 лет редко сами покупают животных, чаще всего, это подарок кого-то из родных или взяли с рук.

У 43% пенсионеров нет дачи. К числу хобби, кроме дачного участка, можно отнести занятия спортом и просмотр ТВ, иногда путешествия.

Пенсионеры — это активная категория населения, которые не заинтересованы проводить своё время на лавочке у подъезда. Поэтому многие банки предлагают широкую линейку продуктов и услуг для этого сегмента. Многие полезные ссылки, предложения и публикации по теме можно найти на портале АктивныйВозраст.рф.

Фото: pxhere.com