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С октября заказать Карту жителя Самарской области можно еще от одного банка

11 октября 2023 12:17
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С октября заказать Карту жителя Самарской области можно еще от одного банка

С октября заказать Карту жителя Самарской области через любое отделение МФЦ или на интернет-портале https://card.samregion.ru можно еще от одного банка – Газпромбанка. Ранее эта функция была доступна только у банка ВТБ. Всего, напомним, в проекте по выпуску «Карты жителя Самарской области» участвуют три банка: ВТБ, Газпромбанк и «Солидарность».

Возможность выбора банка при подаче заявления в МФЦ или на интернет-портале позволит жителям региона упростить оформление Карты жителя.

«Наша цель – максимально заинтересовать граждан в получении Карты жителя, раскрыть все ее преимущества, предложить такие сервисы, которые действительно важны и удобны людям. Нам важно, чтобы процесс получения Карты жителя был максимально доступным. Возможность подать заявление на выпуск Карты еще одним банком, безусловно, даст новый импульс развития проекта. Карта жителя Самарской области и дальше будет развиваться и улучшаться в интересах жителей региона», - прокомментировал врио заместителя председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«Карта жителя Самарской области» — это многофункциональная электронная смарт-карта, объединившая в себе важные социальные и финансовые сервисы, а также возможности платежной системы «Мир». Карта жителя открывает доступ к медицинским услугам, социальным льготам, государственным и городским сервисам, позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров. Также Карта жителя служит аналогом полиса ОМС.

Напомним, выпустить Карту жителя Самарской области поручил Губернатор Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании к жителям области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года. На вручении 100-тысячной Карты жителя в мае 2023 года Глава региона отметил важность проекта, который позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде. По словам Губернатора, Карта жителя имеет целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам, она заменяет социальную карту.

«Уверен, дополнительные сервисы будут повышать интерес жителей к проекту. И каждый обладатель такой Карты будет иметь очевидную выгоду при ее использовании», - заявил Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день более 180 тыс. жителей региона уже подали заявки на оформление Карты жителя. Сделать это можно как в офисах банков, так и онлайн или в МФЦ. Список отделений банков и условия оформления Карты жителя можно найти на интернет-портале card.samregion.ru.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках (@card.samregion.ru), в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so (@цифра_63) и в дзен-канале департамента https://dzen.ru/ditis_so (Цифра63).

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