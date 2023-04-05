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Сервис «Заправить Авто» появился в СберБанк Онлайн

5 апреля 2023 14:19
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Теперь розничные клиенты банка смогут быстро и удобно оплачивать топливо, не выходя из машины.

Сбер продолжает развитие универсальной топливной платформы для корпоративных и частных клиентов банка, приобретённой банком в конце 2021 года. Обновлённый сервис «Заправить Авто» (ранее FuelUp) стал доступен в приложении СберБанк Онлайн.

Теперь розничные клиенты банка смогут быстро и удобно оплачивать топливо, не выходя из машины. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту Салют в приложении СберБанк Онлайн, выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объём заправки. В сервисе уже доступно 7000 заправок в различных регионах страны.

Причём до 99% стоимости бензина можно оплатить бонусами СберСпасибо. За каждую онлайн-заправку 1% от покупки вернётся бонусами на карту, а если подключить подписку СберПрайм+ — до 10%. Накопленные бонусы можно обменять на покупки со скидкой до 99% у партнёров СберСпасибо по всей России.

Корпоративные клиенты с помощью сервиса могут сократить издержки своего бизнеса. Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в корпоративном автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо. Подключиться к нему просто — достаточно зарегистрироваться на сайте.

Александр Белокопытов, вице-президент по развитию направления B2B Сбербанка:

«Сервис "Заправить Авто" становится универсальным решением и для розничных, и для корпоративных клиентов банка. В его развитии мы объединили нашу экспертизу в построении клиентоцентричных сервисов как для физических, так и для юридических лиц: предложили скорость и доступность для владельцев личного автотранспорта, а также целостное функциональное решение для компаний и предпринимателей, владеющих корпоративным автопарком. Главное, что в конечном счёте в выгоде остаётся каждый клиент Сбера».

Исхак Казанбиев, генеральный директор сервиса «Заправить Авто»:

«Для нас важно заботиться о своих пользователях и предлагать им всё необходимое для комфортного решения своих повседневных дел и рабочих задач. Мы видим интерес клиентов к сервису и продолжим развивать его, расширяя свою сеть заправок и добавляя новый удобный функционал для частных и корпоративных клиентов».

Теги: СберБанк

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