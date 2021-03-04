Сергей Тютин назначен на должность управляющего Самарским отделением Сбербанка

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Управляющим Самарским отделением Сбербанка назначен Сергей Тютин. Ранее он занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка и курировал блок работы по взаимодействию с корпоративно-инвестиционным бизнесом. С начала 2012 года пост управляющего Самарским отделением Сбербанка занимал Константин Долонин, который теперь возглавил Курское отделение ПАО Сбербанк.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Под руководством Сергея Тютина корпоративный блок Поволжского банка Сбербанка достиг заметных успехов в наращивании кредитного портфеля, расширении клиентской базы и повышении качества сервиса. Я уверен, что профессиональные навыки и опыт работы Сергея помогут Самарскому отделению Сбербанка достичь новых высот".

Сергей Тютин родился в 1977 году в Самаре, окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Банковская деятельность». С 1997 года занимал различные руководящие посты в Поволжском банке и Кировском отделении Сбербанка, ЗАО «Кошелев-Банк» и в других организациях.