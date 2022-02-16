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Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ россияне оценивают в 55 тыс. рублей в месяц

16 февраля 2022 18:23
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Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.

Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника, выяснил СберНПФ в ходе опроса в российских городах с населением более 500 тыс. человек. Доход, необходимый для обеспечения этого набора благ, респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц в среднем по стране — почти на 10 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Набор благ, без которых россияне не представляют достойной жизни на пенсии, — это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте. Приоритетами для формирования такого стандарта респонденты СберНПФ считают качественную медицину, включая платную (96%), наличие собственной квартиры или дома (94%) и современной бытовой техники (93%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или ресторанах (91%), также свободный доступ к культурным ценностям (91%) и занятиям спортом или хобби (90%).

Прочие блага россияне считают менее важными для пенсионеров. Так, возможность путешествовать по России и миру необходима 82% опрошенных, а собственный автомобиль — 69%. Свободное время, техника для хобби и помощь по хозяйству респондентам ещё менее интересны: о них упоминают лишь 28%, 26% и 20% россиян соответственно.

Доступ к основным благам в пенсионном возрасте для женщин важнее, чем для мужчин. Качественное медицинское обслуживание считают обязательным 97% россиянок и 93% россиян, наличие собственной квартиры — 95% и 91% соответственно, современную бытовую технику — 95% и 88% соответственно. Интересно, что от возраста респондентов предпочтения мало зависят: набор основных благ практически одинаков во всех группах.

В зависимости от региона проживания опрошенных приоритеты немного меняются. Например, для жителей Тольятти, Ульяновска, Ярославля, Хабаровска, Астрахани и Липецка на первое место выходит собственное жильё, а не качественная медицина. Для россиян, проживающих в Барнауле, Ижевске, Махачкале, Оренбурге, Кемерове, Пензе и Набережных Челнах, ценность этих двух благ одинакова.

Россияне считают, что для обеспечения полного стандарта потребления на пенсии им необходимо иметь доход в 55,5 тыс. рублей в месяц по стране в среднем. Год назад в рамках аналогичного исследования СберНПФ респонденты называли сумму в 45,6 тыс. рублей в месяц. Интересно, что сейчас мужчинам для нормальной и достойной жизни после окончания трудовой карьеры необходимо 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам — 51 тыс. рублей. Молодёжь до 30 лет также хочет иметь на пенсии доход в 60 тыс. рублей в месяц, а те, кто уже вышел на заслуженный отдых (60+ лет), считают, что им достаточно ежемесячной суммы в 33 тыс. рублей.

Самый большой медианный доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей в месяц), петербуржцы (77,4 тыс. рублей), хабаровчане (74,6 тыс. рублей), владивостокцы (73,8 тыс. рублей), тюменцы (68,8 тыс. рублей), красноярцы (66,3 тыс. рублей), иркутяне (62,9 тыс. рублей), махачкалинцы (61,8 тыс. рублей), челябинцы (59,2 тыс. рублей) и краснодарцы (59 тыс. рублей).

Меньше, чем в среднем по стране, свой набор пенсионных благ оценивают астраханцы (42,1 тыс. рублей в месяц), пензенцы (42,9 тыс. рублей), саратовцы (49,1 тыс. рублей), челнинцы (45,3 тыс. рублей), оренбуржцы (47 тыс. рублей), барнаульцы (47,6 тыс. рублей), волгоградцы (47,8 тыс. рублей), рязанцы (48,8 тыс. рублей), ярославцы (48,2 тыс. рублей), ижевчане (48,5 тыс. рублей), липчане и саратовцы (по 49,1 тыс. рублей), а также нижегородцы (49,4 тыс. рублей).

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

"Исследование показало, что, помимо обеспечения базовых потребностей — жилья, питания, медицинской помощи, — россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций. Так считает 87% респондентов в среднем по стране. Подготовиться к периоду после завершения карьеры поможет сервис ʺПенсионная витринаʺ. Она находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн (вкладка ʺПенсииʺ, раздел ʺПенсия и сервисы СберНПФʺ). Сервис в простой и понятной форме покажет, сколько у вас уже накоплено рабочего стажа, на какую пенсию вы могли бы рассчитывать, если бы вышли на пенсию сегодня, и там же, в мобильном приложении, позволит подключить инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план".

 

Фото:  pixabay

Теги: СберБанк

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