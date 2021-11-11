Сегодня на Artificial Intelligence Journey состоится презентация технологических продуктов Сбера

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Стартовал второй день работы трёхдневной международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которую Сбер проводит в рамках Года науки и технологий совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. Второй день AI Journey, посвящённый науке и технологиям ИИ, откроют заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

- В первый день конференции мы проанализировали роль и возможности искусственного интеллекта в развитии и масштабировании ESG-подхода в различных отраслях, то есть фактически — в сохранении нашей планеты для будущих поколений и минимизации последствий человеческой деятельности. Сегодня мы будем обсуждать конкретные технологические решения в сфере глубокого обучения, развития искусственных нейронных сетей, распознавания изображений и рукописного текста, обработки естественного языка, рекомендательных систем, автоматического машинного обучения и так далее. Отдельным блоком станет вопрос создания сильного искусственного интеллекта, способного решать широкий спектр задач на уровне человека или лучше него, — технологии будущего, которая способна кардинально изменить весь технологический ландшафт планеты, - Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Далее состоится анонс технологических продуктов Сбера, которую проведёт Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии». Директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко совместно с директором Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка Леонидом Жуковым представят деятельность Института искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.

В фокусе внимания спикеров и слушателей будут развитие сильного ИИ (Artificial General Intelligence, AGI), обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP), компьютерное зрение, рекомендательные системы, автоматическое машинное обучение (AutoML), речевая аналитика и другие области знаний.

Завершит программу второго дня награждение победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. На 12 ноября запланирована конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).