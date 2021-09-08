СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Самарской области

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Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обезличенные и обобщенные обращения пациентов Самарской области к врачам телемедицины за лето и определил наиболее частые из них.

Больше всего жители Самарской области обращались летом по поводу аллергий — такие обращения составляют 9,6% от всех онлайн-консультаций, проведенных в регионе с июня по август 2021 года. На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 8,6% от всех летних обращений. Тройку лидеров замыкают кожные высыпания, которые составили 8,3% от всех консультаций за указанный период. В наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом также вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

При этом с жалобами на кишечные инфекции, отравления и ОРВИ чаще всего обращались жители Краснодарского края (без учета Москвы). Пациенты из Свердловской области больше других консультировались с врачами онлайн касательно болей в спине. А жители Санкт-Петербурга чаще обращались касательно кожных высыпаний, головных болей, слабости и аллергий.

Дмитрий Василенко, терапевт, руководитель направления обучения врачей телемедицины медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Среди жалоб, по которыми пациенты консультируются с врачами, действительно можно наблюдать некоторую сезонность. Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы — все это способствует аллергическим реакциям. В периоды активного солнца и жаркой погоды могут возникать слабость и недомогание, головные боли, тепловые удары и солнечные ожоги. Летом пациенты чаще обращаются с отравлениями и кишечными инфекциями — высокая температура воздуха благоприятна доя размножения бактерий в том числе на немытых овощах и фруктах. Кроме того, летом, как и в любое другое время года также остаётся риск заболеть ОРВИ».