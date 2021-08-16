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СберСпасибо меняет правила программы лояльности для поощрения безналичных платежей

16 августа 2021 16:56
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Программа лояльности «СберСпасибо» Сбербанка вводит изменения в правилах уровней привилегий.

Программа лояльности «СберСпасибо» Сбербанка вводит изменения в правилах уровней привилегий, которые направлены на стимулирование клиентов совершать еще больше безналичных платежей.

С 1 сентября 2021 года в программе «СберСпасибо» меняются условия переходов на новый уровень привилегий. Клиенты, которые чаще совершают покупки по карте и меньше снимают наличные, смогут быстрее достичь самого высокого уровня. 

Чтобы достичь уровня привилегий «Большое Спасибо» - нужно тратить по карте более 75%, уровня «Огромное Спасибо» - более 80% и на «Больше, чем Спасибо» - более 90% от всех трат по карте.

Помимо этого, для всех клиентов на уровне «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» ранее платные категории повышенных начислений бонусов «Здоровье» и «Спорт и фитнес» стали бесплатные. Ранее подключение данных категорий было возможно в обмен на бонусы. 

Держатели социальных и молодёжных карт по-прежнему смогут воспользоваться механикой, которая предусматривает, что, даже не выполнив ряд заданий, для них будет доступна опция начисления 0,5% бонусами в категории «Все покупки» и до 30% бонусами за покупки у партнёров программы лояльности.  А начиная с уровня «Большое Спасибо» и выше клиентам социального и молодёжного сегмента будет начисляться автоматически уже 1% бонусами от покупок. В дополнение к категориям повышенного начисления бонусов, что уже доступны, держатели социальных карт смогут подключить категорию «Товары для детей» и получат 3% бонусами от покупок. А клиентам молодёжного сегмента, помимо уже существующих привилегий, станут доступны на выбор две новые категории с повышенным начислением бонусов: «Онлайн-игры» и «Образование». За покупки в этих категориях, держателям молодёжных карт вернётся 5% бонусами. 

Особой привилегией получать повышенные бонусы уже могут воспользоваться держатели СберКарты - 10% бонусами от стоимости покупки на любых АЗС, 5% в любых кафе и ресторанах, а также совершать безлимитные переводы с карты на карту и другие преимущества. Помимо этого, если у клиента оформлена подписка СберПрайм+, то ему вернётся 10% бонусами за траты в Ситимобил, 5% бонусами за покупки в СберМаркете и много других привилегий. А обладателям карт Momentum с 1 сентября начисление бонусов за любые операции будет приостановлено. 

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

"По данным наших аналитиков, за последний год значительно выросло безналичное поведение участников программы по сравнению с прошлыми годами. И продолжает расти, что не может не радовать, тем более что безналичные платежи полностью безопасны и, как правило, намного выгодней наличных. В связи с этой тенденцией, нами было принято решение подкрепить финансовую грамотность клиентов и немного изменить программу с фокусом на еще большее стимулирование именно безналичных платежей. Вместе с этим мы дополнили данные изменения ещё несколькими выгодными привилегиями". 

 

 

Теги: программа лояльности СберСпасибо

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