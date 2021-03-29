«СберСпасибо» и СберУслуги запустили предложение с бонусами

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К программе лояльности «СберСпасибо» присоединилась ещё одна компания — платформа по безопасному заказу услуг СберУслуги, которая входит в экосистему Сбера. Теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получить их на свой бонусный счёт после оплаты заказов в сервисе СберУслуги.

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно заказать и оплатить услугу в приложении СберУслуги и быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Сейчас эта опция распространяется на три самые востребованные категории: обучение, красоту и здоровье, мастера на час. При заказе услуг репетиторов, мастеров красоты и специалистов по мелкому бытовому ремонту можно получить скидку и бонусы.

Скидка в размере до 30% в этих категориях доступна за бонусы. За оставшуюся сумму покупки клиентам вернётся 2% бонусами.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

"Мы всегда рады новым активностям и предложениям для наших клиентов совместно с партнёрами экосистемы Сбера, ведь уже более 47 млн участников доверяют нам и ежедневно пользуются бонусами. Мы все регулярно сталкиваемся со множеством вопросов по различным бытовым и не только задачам, но теперь часть из них можно решить ещё и выгоднее — с бонусами на СберУслугах".

Марина Александровская, операционный директор СберУслуги:

"Благодаря интеграции сервиса СберУслуги в экосистему Сбера заказывать услуги безопасно, удобно и ещё выгодно. Мы верим, что возможность пользоваться бонусами СберСпасибо будет популярна среди наших клиентов и ещё больше людей смогут уделить время действительно важным делам, родным и близким и сэкономить своё время".

Подробнее о предложении можно узнать на сайте и в мобильном приложении СберСпасибо.